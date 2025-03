Unfall in Staaken: Laterne droht umzukippen

Berlin - Nach einem Unfall in Spandau ist die Berliner Feuerwehr am Freitagnachmittag bei einer technischen Hilfeleistung im Einsatz gewesen. Eine Laterne drohte umzustürzen.

Bei der Sicherung der Laterne kamen auch ein Trennschleifer zum Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, krachte es gegen 15.47 Uhr an der Kreuzung Finkenkruger Weg/Seegefelder Weg im Ortsteil Staaken.

Demnach war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Straßenlaterne gefahren.

Der Schaden am Laternenmast war so groß, dass die Laterne gesichert und am Ende abgetrennt werden musste, um keine Menschen zu gefährden.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 16 Kräften und schwerem Gerät etwa drei Stunden vor Ort. Zum Einsatz kamen unter anderem eine Hebebühne und ein Trennschleifer.