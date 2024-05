Vatertagsfeier am Teltowkanal endet tragisch: 37-Jähriger muss reanimiert werden

Berlin - Tragisches Ende einer Vatertagsfeier am Teltowkanal in Berlin-Neukölln : Ein 37-Jähriger fiel in der Nacht auf Freitag offenbar ins Wasser und musste reanimiert werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den leblosen Mann (37) aus dem Wasser. © Morris Pudwell

Laut Polizei trug sich das Unglück am Delfter Ufer in Britz zu. Eine Gruppe Jugendlicher, die ebenfalls dort feierte, hatte gegen 0.30 Uhr das Verschwinden des Mannes bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Am Einsatzort entdeckten die Rettungskräfte ein an der Wasseroberfläche treibendes Kleidungsstück. Ein Feuerwehrmann sprang in einem Spezialanzug in den Kanal und zog den 37-Jährigen heraus.

Der leblose Mann musste noch an Ort und Stelle reanimiert werden. Den Angaben nach hatte er weder Puls noch Atem.

Die Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte waren erfolgreich, wie die Feuerwehr bestätigte. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungswagen in einer Klinik gebracht. Über den derzeitigen Gesundheitszustand des Mannes liegen noch keine weiteren Informationen vor.