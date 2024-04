Wegen Personalmangel im Altenheim: Pflegerin ruft Polizei und Feuerwehr

Die Feuerwehr schickte Rettungswagen mit mehreren Sanitätern. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Als eine Pflegerin in dem Heim in Berlin-Lichtenberg am Dienstagabend ihre Schicht beenden wollte, stellte sie fest, dass die folgende Nachtschicht personell nicht ausreichend besetzt war, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Gefehlt habe eine examinierte Pflegekraft mit einer Qualifikation für die Verabreichung bestimmter Medikamente. In dem Plan für die Nachtschicht standen demnach wohl nur zwei Pflegeassistenten. In der Nacht sollten 170 alte Menschen mit allen Pflegestufen versorgt werden.

"Die Altenpflegerin versuchte dann, den Bereitschaftsdienst anzurufen und in der Folge auch die Heimleitung, war aber nicht erfolgreiche", sagte die Polizeisprecherin. "In dieser Notsituation wandte sie sich dann an die Polizei und die Feuerwehr."

Gegen 22.30 Uhr sei der Anruf bei der Polizei eingegangen, daraufhin sei ein Streifenwagen mit drei Polizisten zu dem Pflegeheim im Stadtteil Friedrichsfelde nahe dem dortigen Schloss gefahren. Die Feuerwehr schickte Rettungswagen mit mehreren Sanitätern. Auf einem Foto der "B.Z." aus der Nacht waren vier Rettungswagen zu sehen.