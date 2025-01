10.01.2025 11:36 Wohnung brennt in Berlin-Tegel: Flammen schlagen aus Fenstern

In einer Wohnung in der Egellsstraße in Berlin-Tegel hat es am heutigen Freitagmorgen gebrannt.

Von Denis Zielke

Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Tegel hat es am heutigen Freitagmorgen gebrannt. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. © Berliner Feuerwehr Nach eigenen Angaben wurde die Feuerwehr gegen 4.35 Uhr zur Egellsstraße alarmiert. Dort sei ein Feuer im ersten Obergeschoss eines zweigeschossigen Wohngebäudes ausgebrochen, hieß es weiter. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus zwei Fenstern des Hauses. Berlin Feuerwehreinsatz Kugelbombe in Menschenmenge gezündet: Kind lebensbedrohlich verletzt Der Brand breitete sich den Angaben zufolge auch teilweise auf das Dach und den Fußboden der Wohnung aus. Laut Mitteilung musste ein Bewohner vom Rettungsdienst betreut werden. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 7.45 Uhr unter Kontrolle bringen und den Einsatzort anschließend der Polizei übergeben. Neben Atemschutzgeräten und einer Wärmebildkamera kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr