13.01.2025 09:19 Wohnung in Flammen: Drei Bewohner springen aus Fenster

In der Stephanstraße in Berlin-Moabit musste die Feuerwehr in der Nacht zum heutigen Montag zu einem Wohnungsbrand ausrücken.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Moabit musste die Feuerwehr in der Nacht zum heutigen Montag zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Die Feuerwehr war rund fünf Stunden lang im Einsatz. © Berliner Feuerwehr Mehrere Anrufer hatten den Notruf gewählt und die Einsatzkräfte gegen 1.10 Uhr zur Stephanstraße alarmiert, hieß es laut Mitteilung. Demnach brannte es den Angaben zufolge im zweiten Obergeschoss auf dem zweiten Hinterhof eines fünfgeschossigen Wohngebäudes. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen aus allen Fenstern der Wohnung. Berlin Feuerwehreinsatz Wohnung brennt in Berlin-Tegel: Flammen schlagen aus Fenstern Zuvor sollen drei Menschen aus dem Fenster in den Innenhof gesprungen seien. Ein Notarzt kümmerte sich um die Verletzten. Sie wurden anschließend in Kliniken gebracht. Acht Personen konnte die Feuerwehr in Sicherheit bringen. Weitere 27 hätten das Haus und Nebengebäude allein verlassen können, hieß es. Insgesamt seien 41 Menschen versorgt und teils auch vom Rettungsdienst untersucht worden. Die Feuerwehr konnte den schwierigen Brand löschen. Das Feuer löste einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr aus. © Berliner Feuerwehr Insgesamt waren eigenen Angaben zufolge 120 Kräfte rund fünf Stunden lang im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr