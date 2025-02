03.02.2025 14:42 Wohnung brennt in Neukölln vollständig aus: Mehrere Personen verletzt!

Von Laura Voigt

Berlin - In einem fünfstöckigen Haus in Berlin-Neukölln hat es in einer Wohnung gebrannt. Es gibt mehrere Verletzte. Rund 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr sollen vor Ort gewesen sein. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr bei X mitteilte, brach das Feuer gegen 10.45 Uhr in der Weserstraße aus. Drei Menschen wurde hierbei verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatten sich zuvor selbst in Sicherheit bringen können, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der dpa bestätigte. Die Wohnung habe komplett in Brand gestanden. Das Feuer sei auch in die Wohnung im darüber liegenden Stockwerk gedrungen. Drei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. © Berliner Feuerwehr Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang noch unklar. Rund 46 Einsatzkräfte sollen vor Ort gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr