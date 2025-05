15.05.2025 12:21 Wohnung brennt in Prenzlauer Berg: Feuerwehr rettet Hund

In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Prenzlauer Berg ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

Berlin - In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Prenzlauer Berg ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen erfolgreich. © Berliner Feuerwehr Alle zwanzig Bewohner seien unverletzt geblieben, teilte die Feuerwehr mit. Demnach brannte es gegen 5.28 Uhr in einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss des Seitenflügels des Hauses in der Rollberger Straße. Nachbarn brachten sich selbständig in Sicherheit und berichteten den Einsatzkräften, dass der Mieter der Brandwohnung nicht zu Hause sei. Berlin Feuerwehreinsatz Feuerwehr rettet Person aus Landwehrkanal Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegende Wohnung verhindern. Zudem retteten die Einsatzkräfte einen Hund und übergaben ihn seinem Herrchen. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 28 Kräften und mit neun Fahrzeugen rund anderthalb Stunden im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr