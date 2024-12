15.12.2024 16:37 Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Weißensee

Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in der Rennbahnstraße in Berlin-Weißensee am heutigen Sonntagnachmittag ums Leben gekommen.

Von Denis Zielke

Berlin - Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Weißensee am heutigen Sonntagnachmittag ums Leben gekommen. Auch ein Drehleiterfahrzeug ist vor Ort. © Berliner Feuerwehr Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen habe ein Notarzt vor Ort nur noch den Tod feststellen könnten, teilte die Feuerwehr mit. Demnach brannte es kurz vor 15 Uhr im ersten Obergeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses in der Rennbahnstraße. Eine Nachbarin hatte vermutete, dass sich in der Wohnung eine Person aufhalte. Die Einsatzkräfte gingen laut Mitteilung dem Hinweis nach und brachen die Tür zur Wohnung der Betroffenen auf. Sie brachten die Frau ins Freie. Die sehr zustellte Bleibe habe die Löschmaßnahmen erschwert, hieß es. Die Feuerwehr kontrollierte die angrenzenden Wohnungen. Ihre Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit und seien unverletzt geblieben. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 26 Kräften und 15 Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz. Sie konnte den Brand löschen. Erstmeldung: 15. Dezember, 16.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.22 Uhr

Titelfoto: Berliner Feuerwehr