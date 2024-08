Wohnung in Friedrichsfelde brennt lichterloh: Ein Mensch tot

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Ortsteil Friedrichsfelde ist in der Nacht auf Montag ein Mensch ums Leben gekommen.

In Berlin-Friedrichsfelde brannte es in der Nacht in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. © Morris Pudwell

Laut Feuerwehr brach das Feuer in einer Wohnung in der ersten Etage eines zehngeschossigen Mehrfamilienhauses an der Rhinstraße aus. Die Einsatzkräfte waren gegen 1.30 Uhr von mehreren Anrufern alarmiert worden.

Vor Ort holte die Feuerwehr einen Menschen aus der Brandwohnung. Doch trotz Reanimation verstarb dieser noch an der Einsatzstelle. Nähere Informationen zu der verstorbenen Person gab es zunächst nicht.

Die Feuerwehr war mit 46 Kräften im Einsatz und konnte den Brand löschen. Demnach griffen die Flammen nicht auf benachbarte Wohnungen über. Weitere Mieter sollen nicht verletzt worden sein.