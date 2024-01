Wohnung in Hakenfelde steht in Flammen: Ein Schwerverletzter!

Berlin - Nach einem Wohnungsbrand im Berliner Ortsteil Hakenfelde musste ein Bewohner mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Rettungskräfte brachten die verletzte Person in den Krankenwagen. © Morris Pudwell

Wie die Feuerwehr in der Nacht auf der Plattform X mitteilte, war das Feuer gegen 1.10 Uhr in einer Erdgeschoss-Wohnung an der Schönwalder Allee ausgebrochen. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Ein Bewohner erlitt bei dem Brand ersten Erkenntnissen zufolge eine schwere Rauchgasvergiftung und musste gerettet werden.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Berliner Feuerwehr war mit etwa 50 Kräften im Einsatz und konnte die Flammen schnell löschen.