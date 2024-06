28.06.2024 11:11 11.485 Hochhaus in Berlin brennt lichterloh: Ein Mann tot!

In der Nacht zum heutigen Freitag ist die Feuerwehr in den Berliner Stadtteil Lichtenberg zu einer brennenden Wohnung in einem Hochhaus gerufen worden.

Berlin - In der Nacht zum heutigen Freitag ist die Feuerwehr in den Berliner Stadtteil Lichtenberg zu einer brennenden Wohnung in einem Hochhaus gerufen worden. In der achten Etage brannte es heftig auf einem Balkon. © Morris Pudwell Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, ist bei dem Brand ein 89-jähriger Mieter gestorben. Anwohner eines elfstöckigen Hochhauses in der Rudolf-Seiffert-Straße nahmen gegen 2 Uhr einen starken Rauchgeruch war und alarmierten die Einsatzkräfte. Als die Brandbekämpfer eintrafen, loderte das Feuer bereits auf dem Balkon im neunten Obergeschoss. Berlin Feuerwehreinsatz Schon wieder! Etliche Autos vor Berliner Gefängnissen abgefackelt Durch die starke Hitze griff das Feuer auch auf den darüberliegenden Balkon über. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde das Haus evakuiert. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. © Dominik Totaro Wie es zu dem Feuer kam und woran der Mann genau gestorben ist, ermittelt die Polizei. Hinweise auf ein Fremdschulden liegen derzeit nicht vor. Erstmeldung: 8.05 Uhr, aktualisiert: 11.11 Uhr.

