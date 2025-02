21.02.2025 17:11 Wohnung in Pankow brennt lichterloh

Eine Wohnung hat am heutigen Freitagvormittag in Berlin-Pankow in Flammen gestanden.

Von Denis Zielke

Berlin - Eine Wohnung hat am heutigen Freitagvormittag in Berlin-Pankow in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand auf die betroffene Wohnung begrenzen. © Berliner Feuerwehr Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Verletzte gab es keine. Laut Mitteilung ging bei der Feuerwehr um 10.39 Uhr ein Notruf ein. Demnach brannte in der Wollankstraße eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines viergeschossigen Hauses. Die Flammen drohten beim Eintreffen auf weitere Wohnungen überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand aber zügig bekämpfen und das demnach verhindern. Nach knapp zwei Stunden war die Einsatzstelle den Angaben zufolge unter Kontrolle. Die Wollankstraße war für die Dauer der Maßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr