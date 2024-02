29.02.2024 20:38 Wohnung steht lichterloh in Flammen: Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun

In einer Wohnung in Charlottenburg-Wilmersdorf ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen, das einen Großeinsatz auslöste.

Von Mia Goldstein

Berlin - In einer Wohnung in Charlottenburg-Wilmersdorf ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen, das einen Großeinsatz auslöste. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Feuerwehr Berlin Wie die Feuerwehr auf X (vormals Twitter) mitteilte, brannte es am späten Nachmittag in der Tauroggener Straße. Eine Person wurde von den Rettungskräften aus dem brennenden Zuhause gerettet und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. In Berlin-Charlottenburg brannte eine Wohnung lichterloh. © Feuerwehr Berlin Rund zwei Stunden waren 56 Rettungskräfte im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Titelfoto: Feuerwehr Berlin