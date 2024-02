15.02.2024 06:36 Wohnungsbrand in Lichtenberg: Zwei Menschen in Klinik gebracht

In einer Wohnung in Berlin-Lichtenberg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Von Christoph Carsten

Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Lichtenberg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. © Dominik Totaro Wie die Feuerwehr auf X (ehemals Twitter) mitteilte, stand eine Erdgeschosswohnung an der Hagenstraße in Flammen. Die bei dem Brand entstandenen Rauchgase breiteten sich in der Folge auch in die oberen Etagen aus. Zwei Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Berlin Feuerwehreinsatz Brand in Neuköllner Hochhaus: Berliner Feuerwehr rettet zwei Menschen Die Feuerwehr war mit 50 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Anschließend wurde das Mehrfamilienhaus gründlich belüftet. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. © Dominik Totaro Nun ermittelt die Berliner Polizei zur Ursache des Brandes.

Titelfoto: Dominik Totaro