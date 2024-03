02.03.2024 07:44 Wohnungsbrand in Friedrichshain: Mehr als 100 Feuerwehrleute vor Ort

Ein Brand an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain hat in der Nacht auf Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es gab vier Verletzte.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein Wohnungsbrand an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain hat in der Nacht auf Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es gab vier Verletzte. Dutzende Feuerwehrleute rückten in der Nacht auf Samstag nach Berlin-Friedrichshain aus. © Morris Pudwell Das Feuer war gegen 2 Uhr im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Hinterhauses ausgebrochen, wie die Berliner Feuerwehr auf X mitteilte. Die Einsatzkräfte sprachen von einer "starken Verrauchung ". 16 Personen mussten mit Atemschutzmasken - sogenannten Brandfluchthauben - aus dem Gebäude gerettet werden. Vier Menschen kamen mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Berlin Feuerwehreinsatz Lauter Knall lässt Anwohner hellhörig werden: Feuerwehr rückt an Insgesamt betreute der Rettungsdienst 26 Bewohner vor Ort. Dafür hatten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine Tram bereitgestellt. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Die Feuerwehr war mit 110 Kräften rund 3,5 Stunden im Einsatz. Vier Menschen wurden in Kliniken gebracht. © Morris Pudwell Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell