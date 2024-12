Wohnungsbrand in Friedrichshain nimmt dramatischen Ausgang

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichshain ist am Montagabend eine Mieterin lebensbedrohlich verletzt worden.

Die 75-Jährige kam zur intensivmedizinischen Behandlungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Eine Fußgängerin hatte gegen 18.30 Uhr zunächst Brandgeruch bemerkt und dann Flammen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schwarnweberstraße festgestellt, teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer den Angaben zufolge löschen.

Zudem fanden sie in der Wohnung die Mieterin leblos vor. Die Rettungskräfte reanimierten die 75-Jährige. Anschließend kam die Rentnerin in ein Krankenhaus, wo sie intensivmedizinisch behandelt wurde.