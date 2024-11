22.11.2024 13:58 Wohnungsbrand in Hellersdorf: Bewohner kann nur noch tot geborgen werden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hellersdorf ist am Freitagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hellersdorf ist am Freitagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Dichte Rauchschwaden waren weithin zu sehen. © Thomas Peise Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 10.39 Uhr im Erdgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes an der Louis-Lewin-Straße aus. Eine Person aus der Brandwohnung konnte nur noch tot geborgen werden. Die Feuerwehr geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass es sich um den Bewohner oder die Bewohnerin handelt. Außerdem verletzten sich bei dem Einsatz ein Feuerwehrmann und ein Polizist. Sie kamen in Krankenhäuser und wurden dort behandelt. Berlin Feuerwehreinsatz Sechs Menschen in Fahrstuhl gefangen, darunter ein Säugling Vier weitere Anwohner waren von dem Feuer betroffen, blieben aber unverletzt. Sie wurden in einem BVG-Bus betreut. Den Angaben nach waren insgesamt 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Berliner Feuerwehr war mit rund 70 Kräften im Einsatz. © Thomas Peise Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand kommen konnte. Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass es möglicherweise eine Verpuffung gegeben habe.

Titelfoto: Thomas Peise