20.08.2024 18:40 Wohnungsbrand in Lichtenberg! Mann, Kind und Hund von Balkon gerettet

Brand in Lichtenberg! In dem Berliner Ortsteil ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Brand in Lichtenberg! In dem Berliner Ortsteil ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Am Dienstagnachmittag war die Berliner Feuerwehr in Lichtenberg im Einsatz. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 17.17 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu dem Wohnungsbrand in der fünften Etage eines siebengeschossigen Mehrfamilienhauses an der Rhinstraße. Ein Mann und ein Kind retteten sich mit ihrem Hund vor dem Feuer auf den Balkon. Sie wurden von den Brandbekämpfern über eine Drehleiter aus ihrer Notlage befreit.

Anschließend kamen die leicht verletzten Personen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Auch der Hund wurde verletzt und wird aktuell noch von der Feuerwehr betreut. Berlin Feuerwehreinsatz Mann ertrinkt in Krumme Lanke: Taucher bringen traurige Gewissheit Die Feuerwehr war mit 68 Kräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Weitere Verletzte gab es den Angaben nach nicht. Am Abend waren die Einsatzkräfte noch mit Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen beschäftigt. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes. Erstmeldung um 17.54 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.40 Uhr.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr