Ziegen genießen die Aussicht: Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Fürstenwalde

Fürstenwalde - Als Ziege hat man es in Fürstenwalde ( Landkreis Oder-Spree ) nicht leicht. Da kann eine kleine Klettertour in der Sonne schon einmal einen großen Feuerwehreinsatz auslösen.

Die beiden Ziegen fühlten sich auf dem Dach sichtlich wohl. © BLP / Sappeck (Bildmontage)

So geschehen am Sonntag gegen 10.30 Uhr: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in die Alte Petersdorfer Straße gerufen, weil - ja, tatsächlich - zwei Ziegen es sich auf einem Dach gemütlich gemacht hatten.

Ob das tierische Duo einfach mal einen Luftwechsel gebraucht hatte oder ein paar Sonnenstrahlen erhaschen wollte, ist nicht überliefert.

Schließlich konnten die Ziegen, bei denen es sich wahrscheinlich um ein Mutter-Tochter-Gespann handelte, jedenfalls von der Feuerwehr aus ihrer Lage befreit werden.