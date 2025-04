Kiezblog: Berliner Randnotizen aus jeder Ecke

Berlin - Steig ein, ich zeig Dir die Stadt: Berlin ist Lebensgefühl, Chaos, Party und Heimat zugleich. In diesem Kiezblog sammeln wir Alltagserlebnisse, die an jeder Ecke lauern. Gönnt Euch!

Das will man zum Feierabend nicht sehen. © TAG24

26. April:

Noch mal S-Bahn-Chaos. Bei diesen Wartezeiten von 49 Minuten (!!!) will man am liebsten wieder umdrehen. Immerhin aber fuhr am falschen Gleis gegenüber doch noch die S1. Da musste man "nur" 17 Minuten warten. Immerhin etwas.

25. April:

Mal wieder S-Bahn-Chaos, gestrandet am Nordbahnhof, keiner weiß irgendwas oder wohin. Zwei zuvor völlig fremde Menschen kommen ins Gespräch und schon geht's los. In sieben Minuten gemeinsamer Wartezeit kommt ein Potpourri an Themen auf den Tisch. Von Gen Z über osteuropäische Kabeldiebe bis wie schlecht es Deutschland geht ist alles dabei.

Viel sagt der Gesprächspartner nicht, stimmt meistens nur zu. Was aber hängen geblieben ist, weil die Leute in Berlin nur noch Party im Kopf haben: "Wir müssen wieder zurück zur Religion!"

23. April:

Junge Frau mit Kind steigt in die falsche U-Bahn. Offenbar schon wieder, sieht es aber positiv: "Dann können wir Papa erzählen, dass wir heute alle U-Bahn-Treppen gesehen haben." Ihre geschätzt dreijährige Tochter ganz entsetzt: "Doch nicht ALLE!"

22. April:

Jeder Bezirk hat einen gewissen Flair, aber auch Stil. In Prenzlauer Berg ist Kopfbedeckung quasi Pflicht. Besonders gerne Beanies in allen Farben. Es heißt ja auch nicht umsonst Szene-Bezirk.