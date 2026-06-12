Erneutes Kult-Comeback: Mokka-Milch-Eisbar öffnet nach zwei Wochen Zwangspause

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach knapp zweiwöchiger Pause soll am Freitag der Nachfolger des einstigen Berliner Kult-Lokals "Mokka-Milch-Eisbar" wieder öffnen.

Von Marion van der Kraats

Berlin - Nach knapp zweiwöchiger Pause soll am Freitag der Nachfolger des einstigen Berliner Kult-Lokals "Mokka-Milch-Eisbar" wieder öffnen.

Während der Pause wurden Abläufe und Prozesse in der Mokka-Milch-Eisbar verbessert.
Während der Pause wurden Abläufe und Prozesse in der Mokka-Milch-Eisbar verbessert.  © Jens Kalaene/dpa

"Wir freuen uns sehr", teilte Natacha Neumann mit, die die Bar "Mokka Milch" gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander betreibt. 

Nach der Wiedereröffnung des einstigen DDR-Kult-Lokals in der Karl-Marx-Allee Ende Mai waren Hunderte Menschen gekommen.

Auch Sänger Thomas Natschinski (78) besuchte das Kult-Lokal, dem er und seine Band seinerzeit den Song "In der Mokka-Milch-Eisbar" (1969) gewidmet hatten. 

Berlin: Höhepunkt beim Karneval der Kulturen: Großer Umzug zieht durch Berlin
Berlin Kultur & Leute Höhepunkt beim Karneval der Kulturen: Großer Umzug zieht durch Berlin

Doch nur wenige Tage später war die neue Bar namens "Mokka Milch" wieder geschlossen.

Als Grund nannten die Betreiber unter anderem technische Probleme. Während der Pause sollen "Abläufe und Prozesse" verbessert werden.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

Mehr zum Thema Berlin Kultur & Leute: