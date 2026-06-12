Erneutes Kult-Comeback: Mokka-Milch-Eisbar öffnet nach zwei Wochen Zwangspause
Von Marion van der Kraats
Berlin - Nach knapp zweiwöchiger Pause soll am Freitag der Nachfolger des einstigen Berliner Kult-Lokals "Mokka-Milch-Eisbar" wieder öffnen.
"Wir freuen uns sehr", teilte Natacha Neumann mit, die die Bar "Mokka Milch" gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander betreibt.
Nach der Wiedereröffnung des einstigen DDR-Kult-Lokals in der Karl-Marx-Allee Ende Mai waren Hunderte Menschen gekommen.
Auch Sänger Thomas Natschinski (78) besuchte das Kult-Lokal, dem er und seine Band seinerzeit den Song "In der Mokka-Milch-Eisbar" (1969) gewidmet hatten.
Doch nur wenige Tage später war die neue Bar namens "Mokka Milch" wieder geschlossen.
Als Grund nannten die Betreiber unter anderem technische Probleme. Während der Pause sollen "Abläufe und Prozesse" verbessert werden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa