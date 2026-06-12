Erneutes Kult-Comeback: Mokka-Milch-Eisbar öffnet nach zwei Wochen Zwangspause

Berlin - Nach knapp zweiwöchiger Pause soll am Freitag der Nachfolger des einstigen Berliner Kult-Lokals "Mokka-Milch-Eisbar" wieder öffnen.

Während der Pause wurden Abläufe und Prozesse in der Mokka-Milch-Eisbar verbessert. © Jens Kalaene/dpa

"Wir freuen uns sehr", teilte Natacha Neumann mit, die die Bar "Mokka Milch" gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander betreibt.

Nach der Wiedereröffnung des einstigen DDR-Kult-Lokals in der Karl-Marx-Allee Ende Mai waren Hunderte Menschen gekommen.

Auch Sänger Thomas Natschinski (78) besuchte das Kult-Lokal, dem er und seine Band seinerzeit den Song "In der Mokka-Milch-Eisbar" (1969) gewidmet hatten.

Doch nur wenige Tage später war die neue Bar namens "Mokka Milch" wieder geschlossen.