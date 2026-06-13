Kurz vor Schließung: Schloss Bellevue wird zur Kunstgalerie
Von Ulrich Steinkohl, Caroline Bock
Berlin - Im Schloss Bellevue öffnet am Samstag ab 10 Uhr eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst für das Publikum.
Der Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) verwandelt sich für zwei Wochen in eine Pop-up-Galerie.
Die Ausstellung in Berlin-Tiergarten ist kostenlos, Besucher brauchen aber ein Zeitfensterticket.
Das Schloss wird Anfang Juli für mehrjährige Sanierungsarbeiten geschlossen. In den schon leeren Räumen zeigen mehr als 20 Mitglieder der Akademie der Künste ihre Werke.
Darunter ist etwa ein nächtlicher SOS-Hilferuf, eine Lichtinstallation des Künstlers Bjørn Melhus.
Steinmeier selbst wird für die Besucher der Ausstellung als Miniatur zu sehen sein, ein Werk der Künstlerin Karin Sander.
Ein Bild von El Bocho trägt den Titel "Die Bundespräsidentin". Der oder die Nachfolgerin von Steinmeier wird am 30. Januar kommenden Jahres gewählt.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa