Kurz vor Schließung: Schloss Bellevue wird zur Kunstgalerie

Berlin - Im Schloss Bellevue öffnet am Samstag ab 10 Uhr eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst für das Publikum.

Der Amtssitz des Bundespräsidenten wird zwei Wochen lang zur Pop-up-Galerie. © Annette Riedl/dpa

Der Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) verwandelt sich für zwei Wochen in eine Pop-up-Galerie.

Die Ausstellung in Berlin-Tiergarten ist kostenlos, Besucher brauchen aber ein Zeitfensterticket.

Das Schloss wird Anfang Juli für mehrjährige Sanierungsarbeiten geschlossen. In den schon leeren Räumen zeigen mehr als 20 Mitglieder der Akademie der Künste ihre Werke.



Darunter ist etwa ein nächtlicher SOS-Hilferuf, eine Lichtinstallation des Künstlers Bjørn Melhus.

Steinmeier selbst wird für die Besucher der Ausstellung als Miniatur zu sehen sein, ein Werk der Künstlerin Karin Sander.