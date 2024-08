08.08.2024 17:15 100 Jahre Berliner S-Bahn: Sonderzug fährt von Bernau nach Nordbahnhof

Am 8. August 1924 fuhr in Berlin erstmals eine elektrisch betriebene Bahn. Am Donnerstag legte ein Sonderzug zum 100. Geburtstag die Strecke nochmal zurück.

Von Laura Voigt

Berlin - Am 8. August 1924 fuhr in Berlin erstmals eine elektrisch betriebene Bahn - und zwar auf der Strecke zwischen dem heutigen Nordbahnhof und Bernau. Am Donnerstag legte ein Sonderzug zum 100. Geburtstag der S-Bahn die gleiche Strecke noch mal zurück. Damals noch Schwarz-Rot-Gelb: ein Wagon aus den 40er-Jahren der Berliner S-Bahn. © Laura Voigt Inmitten der Goldenen 20er-Jahre und kurz nach dem Ersten Weltkrieg baute sich die Hauptstadt ein neues Kultobjekt. Mit der Berliner S-Bahn sollten Nachtschwärmer, Frühaufsteher und Ausflügler rund um die Uhr in die Stadt und aus ihr heraus transportiert werden. Zum 100. Geburtstag wurde die Bahn nun feierlich gewürdigt. In Bernau startete ein Sonderzug in Richtung Nordbahnhof. Dieser fuhr um 15.10 Uhr und um 17.30 Uhr sowie wieder zurück. Berlin Lokal Zum 55. Geburtstag des Fernsehturms: Star-Koch tischt für Besucher auf Das gesamte Zugpersonal und einige Fahrgäste kamen in passender Kleidung der 20er-, 30er- und 40er-Jahre. Tickets konnten vorab online gebucht werden. Inklusive war die Hin- und Rückfahrt und ein alkoholfreies Getränk. In insgesamt vier Waggons versorgten die Betriebsangehörigen ihre Fahrgäste mit einigen interessanten Informationen rund um die Berliner S-Bahn und standen für alle weiteren Fragen zur Seite.

Einsteigen bitte! Der Jubiläumszug startete pünktlich um 15.10 Uhr vom Bernauer S-Bahnhof. © Laura Voigt Zur großen Feier des Tages: Besucher kamen in stylischen 20er-, 30er-, und 40er-Jahre-Kleidung. © Laura Voigt (Bildmontage) Volle Fahrt voraus! Das Zugpersonal kleidete sich passend in vergangenen Zeitepochen. © Laura Voigt (Bildmontage) Täglich rund 1,5 Millionen Fahrgäste bei der Berliner S-Bahn Auf dem Bahnhofsplatz in Bernau versammelten sich Hunderte Menschen, um an verschiedenen Getränke- und Essensständen die S-Bahn zu feiern. © Laura Voigt Die Geburtstagsparty soll insgesamt vier Tage lang dauern. Ein kulturelles Rahmenprogramm verspricht mehrere Ausstellungen, weitere Sonderfahrten und Führungen rund um das Thema "Elektrifizierung". Interessierte finden hier weitere Informationen. Mit den verschiedenen Programmen möchte sich auch die S-Bahn bei ihren Fahrgästen bedanken. An jedem Werktag fährt sie circa 1,5 Millionen Menschen durch Berlin und nach Brandenburg. Dabei sind 16 Linien über das rund 340 Kilometer lange S-Bahnnetz unterwegs. Davon liegen 257 Kilometer in Berlin und 83 Kilometer in Brandenburg. Berlin Lokal Zugverkehr nach Vandalismus weiter beeinträchtigt: Das müssen Fahrgäste wissen Auch 168 Bahnhöfe gehören zur Berliner S-Bahn. Davon sind 132 in der Hauptstadt.

Titelfoto: Laura Voigt