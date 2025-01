BSR holt Weihnachtsbäume ab: Das gilt es zu beachten

Berlin - Die Berliner Stadtreinigung (BSR) sammelt bis 21. Januar wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein. Was sollte beim Herauslegen der Bäume beachtet werden?

Noch bis zum 21. Januar entsorgen die Mitarbeiter der BSR die Überreste vom Weihnachtsfest. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Pro Stadtteil gebe es zwei Abholtermine, teilte die BSR mit. Die genauen Termine können demnach auf der Internetseite der BSR nachgelesen oder am Telefon erfragt werden.

Der Baum sollte am Vorabend gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden – spätestens aber bis 6 Uhr früh am Abholtag.

Er sollte komplett abgeschmückt sein. Auch Lametta müsse entfernt werden. Zudem dürfe der Baum nicht verpackt sein und solle auch nicht zerkleinert werden.

In die Biotonne gehört der Baum laut BSR nicht, da Stämme und Äste für eine Vergärung in den BSR-Biogasanlagen ungeeignet sind.

Die BSR sammelt eigenen Angaben zufolge in Berlin jedes Jahr durchschnittlich rund 2100 Tonnen Weihnachtsbäume ein.