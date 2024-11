Ein halbes Jahrhundert Tradition: Berliner Eisstadion vor besonderer Eröffnung

Berlin - Kufen geschliffen und ab aufs Eis heißt es am 29. November zum 50. Jubiläum des Horst-Dohm-Eisstadions in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Am kommenden Freitag beginnt die Eislauf-Saison im Horst-Dohm-Eisstadion in Berlin. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Am kommenden Freitag startet die Wintersaison um 9 Uhr mit kostenfreiem Eintritt.

Die offizielle Eröffnung des Berliner Stadions beginnt um 19 Uhr mit einem DJ, der live die Eisfläche beschallen wird. Um 22 Uhr werden die Pforten dann wie üblich geschlossen.

In Nachtschichten hatten das Team des Eisstadions und des Pächters auf Hochtouren sicherheitsrelevante Arbeiten am Kühlsystem vorgenommen, um die Eröffnung zum 50. Geburtstag zu ermöglichen, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf am heutigen Montag mitteilte.

Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz habe im Vorfeld von Wintersportlern die Frage erhalten, wann es denn endlich losgehe. Aufgrund der Arbeiten hatte sich die eigentlich etwas eher geplante Eröffnung des traditionsreichen Stadions verzögert.