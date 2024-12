30.12.2024 06:33 2.489 Eisplatten fliegen vom Fernsehturm: Sperrungen am Alexanderplatz

Herabfallende Eisplatten haben am Sonntagabend am Alexanderplatz in Berlin für Sperrungen rund um den Fernsehturm und den dortigen Weihnachtsmarkt geführt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Herabfallende Eisplatten haben am Sonntag am Alexanderplatz in Berlin für Sperrungen rund um den Fernsehturm und den dortigen Weihnachtsmarkt geführt. Der Fernsehturm ist das höchste Gebäude in Berlin. © Dominik Totaro Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, sperrten die Einsatzkräfte am Abend mehrere Bereiche. Zuvor hatten sich vereinzelt lockere Eisplatten vom höchsten Gebäude der Hauptstadt gelöst und waren auf den Asphalt gekracht. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Verantwortlichen des Fernsehturms seien informiert worden, hieß es weiter. Einsatzkräfte sicherten die betroffenen Bereiche. © Dominik Totaro Auch der ÖPNV war von dem Einsatz betroffen. Laut der S-Bahn Berlin hielten die Linien S3, S5, S7 und S9 zwischenzeitlich nicht an der Station Alexanderplatz. Fahrgäste mit diesem Ziel mussten auf Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ausweichen.

Titelfoto: Dominik Totaro