Die Fashionweek startet in Berlin: Diese Events kannst Du ohne Einladung besuchen

Berlin - Unter dem Motto "The Responsible Movement of Freedom, Inclusion and Creativity" startet die Fashionweek am 1. Juli in Berlin . Die diesjährigen Kollektionen sollen den Anspruch auf Freiheit, Einheit und Kreativität vereinen.

Das Label "Rianna + Nina" präsentierte sich bereits im Februar 2024 in Berlin und zeigt nun ihre Summer 2025 Kollektion. © Jens Kalaene/dpa

Mit großen Namen in der High Fashion steht Berlin neben Mailand und New York auch für viele junge Talente und Experimentierfreudige. Diese überzeugen, abgesehen von ihren Kreationen, auch mit ihrer politischen Haltung und Spaß an der Mode.

Neben vielen Newcomern präsentieren sich auch die Großen der deutschen Modeszene. Darunter Anja Gockel, die ihre Show unter dem Titel "Let The Birds Fly" am Dienstag zeigt. Ebenso sind Marc Cain, Marcel Ostertag und Ewa Herzog mit von der Partie.

Insgesamt zeugt die Fashionweek mit über 35 Shows von einem vollen Programm. Die Designer präsentieren ihre Stücke hierbei in außergewöhnlichen Locations, die allesamt Lust machen auf die neue Saison Spring/Summer 2025.

Dieses Jahr können sich jedoch nicht nur Fachbesucher von den neuen Kollektionen begeistern lassen. Wer interessiert ist, kann beispielsweise den Pop-up-Store des Modelabels "GmbH" besuchen. Dieser bietet die Möglichkeit das neue Mode-Angebot zu entdecken.

Im "Next Gen Pop-up"-Store können die Kreationen der neuen Modemacher bewundert werden. Darunter Patrick Jun Engelmayer, der sich mit seinem Label "Jun Mayers" auf nachhaltige Mode konzentriert. Wer hingegen auf nachhaltige Schmuckstücke steht, der kann die erste Modenschau von Designerin Luise Zücker in Neukölln besuchen.