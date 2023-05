IDAHOBIT 2023: Regenbogenfahnen wehen heute in Berlin

Berlin - An vielen Orten in Berlin ist anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie die Regenbohnenfahne gehisst worden.

Auch vor der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz wurde eine Regenbogenfahne gehisst. © Wolfgang Kumm/dpa

Die bunten Flaggen waren am Mittwoch unter anderem an der Senatsverwaltung für Finanzen, für Justiz und Verbraucherschutz sowie an der Geschäftsstelle der Berliner SPD im Kurt-Schumacher-Haus zu sehen, teilten die Senatsverwaltungen und die SPD Berlin mit.