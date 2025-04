Knast-Fest: JVA Tegel lädt zum Basar mit Schmaus und Trank sowie mobilem Bürgerbüro ein

Berlin - Die JVA Tegel lädt zum alljährlichen Frühlingsbasar ein, wie die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz am Freitag mitteilte.

In der JVA Tegel findet am 12. April der jährliche Frühlingsbasar statt. © Maurizio Gambarini/dpa

Das Knast-Fest findet am Samstag, dem 12. April in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr im Shop der JVA Tegel in der Seidelstraße 41, 13507 Berlin statt.

Verschiedene Produkte aus den Betrieben des Gefängnisses werden den Besuchern an diversen Ständen angeboten. Dazu gehören zum Beispiel Beet- und Balkonpflanzen aus eigener Anzucht, selbst gefertigte Dekorationsartikel, Feuerschalen, Kerzenhalter, Kleinmöbel und Vogelhäuser.

Auf dem Platz vor Tor I (Seidelstraße 39) können sich Interessierte zudem über die verschiedenen Berufe und Karrieremöglichkeiten im Berliner Justizvollzug informieren. Auch das Bezirksamt Reinickendorf wird mit seinem mobilen Bürgerbüro vor Ort sein.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Angeboten werden Erbseneintopf aus der Gulaschkanone, Bockwurst, Wiener Würstchen und eine Auswahl an alkoholfreien Getränken. Dazu gibt es Kuchen, Kekse, Brötchen und Brot. Doch das Highlight ist für viele der "Tegeler Wochenendkuchen" aus der Ausbildungsbäckerei.