Mega-Baustelle bis 2029: Bahnhof Alexanderplatz wird kernsaniert

Zu den in diesem Jahr in der Hauptstadt anstehenden Baumaßnahmen sagte Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin: "Wir wollen die Bahn in Berlin und Brandenburg zuverlässiger und pünktlicher machen. Daher setzen wir auch in diesem Jahr die Modernisierung und den Ausbau des Schienennetzes sowie der Bahnhöfe kontinuierlich fort. Für die mit den Bauarbeiten einhergehenden Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung."

Der Bahnhof Alexanderplatz wird laut Angaben der Deutschen Bahn täglich von rund 125.000 Menschen genutzt.