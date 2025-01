Nach Wasserrohrbruch im Wedding: Monatelange Einschränkungen wegen Bauarbeiten

270 Meter Leitung sollen erneuert werden. © Joerg Carstensen/dpa

Die Berliner Wasserbetriebe tauschen zwischen den Kreuzungen zur Togostraße und zur Afrikanischen Straße rund 270 Meter Leitung aus, wie ein Sprecher sagte.

Der Autoverkehr in Richtung Westen wird dabei einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Gegenrichtung sollen an der Stelle hingegen sämtliche Fahrspuren befahrbar bleiben.

Auch der Straßenbahnverkehr bleibt vorerst zwischen den Stationen Osloer Straße und Virchow-Klinikum unterbrochen. Die Wassermassen hatten den Wasserbetrieben zufolge auch einen Schaltschrank für die Stromversorgung der Trasse weggespült. Gleise und Oberleitungen müssen erneuert werden.

Wie lange die Tram-Strecke gesperrt bleibt, blieb zunächst offen. "Die aktuellen Schäden am Gleis und der Stromversorgung werden begutachtet und schnellstmöglich behoben", teilte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe mit. "Bis dahin bleibt der Ersatzverkehr mit Bussen im Einsatz."