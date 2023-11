Öffis leiden unter Personalmangel: Hier könnt ihr einen BVG-Bus fahren

Berlin - In Deutschland und auch in Berlin fehlen zig Bus- und Bahnfahrer - die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) versuchen daher mit verschiedenen Ideen, Personal anzulocken.

Interessierte können am Samstag in den Genuss kommen mit einem BVG-Bus eine Runde zu drehen. © Jörg Carstensen/dpa

Nach einem kürzlich veröffentlichten, kuriosen Musikvideo gibt das Unternehmen nun Interessierten die Möglichkeit, mit einem BVG-Bus eine Probefahrt zu machen.

Wie die BVG am Mittwoch mitteilte, können Besucher am Samstag von 9.30 Uhr bis 15 Uhr auf dem Betriebshof Lichtenberg am Steuer Platz nehmen.