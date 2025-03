Schneller zwischen Ostbahnhof und Friedrichshagen: Express-Bahn der S3 kommt zurück

Wer in den Berliner Osten unterwegs ist, hat ab Montag bei der S3 wieder mehr Möglichkeiten. © Paul Zinken/dpa

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fährt die S3 Express ab dem kommenden Montag (31. März) wieder regulär zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof.

Die Bahn verdichtet den Takt auf dem Streckenabschnitt morgens zwischen 6 und 9 Uhr und nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr. In den Rush-Hour-Zeiten fahren stündlich neun statt sechs S-Bahnen in jede Richtung.

Die Express-Linie hält nicht an den Stationen Hirschgarten, Wuhlheide, Betriebsbahnhof Rummelsburg und Rummelsburg und ist so im Vergleich zur regulären S3 rund vier Minuten schneller.

Die Expresszüge gibt es schon seit 2019, doch fuhren sie in den vergangenen zwei Jahren nur zwischen Karlshorst und Ostbahnhof mit Halt an allen Bahnhöfen.

Grund waren Bauarbeiten am Bahnhof Köpenick, an dem die S-Bahn-Gleise neu verlegt wurden. In dieser Zeit war der Bahnhof nur eingleisig befahrbar.