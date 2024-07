So steht es um die Wasserqualität der Berliner Badegewässer

Badegewässer, wie der Schlachtensee, laden fast überall in Berlin zu einer Abkühlung ein. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) mit. Demnach ist die große Mehrheit der 39 offiziellen Badestellen zum Schwimmen und Planschen geeignet.

Lediglich an den Badestellen Schmöckwitz an der Dahme sowie an der kleinen Badewiese an der Unterhavel wird vor Blaualgen gewarnt, die die Sichttiefe einschränken.

Dort sollte man Schlieren meiden, weil Blaualgentoxine in hoher Konzentration vorkommen könnten, hieß es. Am Groß Glienicker See wird ebenfalls vor einer erhöhten Keimzahl gewarnt, die durch den Starkregen in den vergangenen Wochen entstanden ist.

Bei starken Regenfällen kann unter anderem ungereinigtes Abwasser in die Gewässer gespült werden.