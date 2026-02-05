Strom aus, Heizung kalt: Fast 12.000 Haushalten wurde in Berlin der Saft abgedreht

Berlin - Wegen offener Rechnungen haben Versorger im vergangenen Jahr Tausenden Berliner Haushalten Strom oder Gas abstellen lassen.

Viele Menschen in Berlin sind von Energiesperren betroffen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Das geht aus Antworten der Wirtschaftsverwaltung auf entsprechende parlamentarische Anfragen der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus hervor.

Demnach waren 2025 allein 11.954 Haushalte von Stromsperren betroffen. Das waren deutlich mehr als in den Jahren 2024 (9731), 2023 (5569) und 2022 (8281). Zudem drohte allein der Grundversorger Vattenfall in 75.440 Fällen derartige Sperren an. Viele solcher Androhungen können noch abgewendet werden, etwa durch Vereinbarungen über neue Zahlungsmodalitäten wie Ratenzahlungen.

Die Gaszufuhr wurde im Vorjahr laut Wirtschaftsverwaltung bei 1244 Haushalten unterbrochen. Zum Vergleich: 2024 betraf das 1157 Haushalte, 2023 waren es 1398 Haushalte. Sperrandrohungen summierten sich 2025 allein beim Grundversorger Gasag auf 32.093 Fälle.

Die Linke-Fraktion fordert schon länger ein Verbot von Strom- und Gassperren. "Das Mindeste wäre die Einführung einer Genehmigungspflicht und behördliche Prüfung", erklärte ihr Sprecher für Energiepolitik, Philipp Bertram (34), zu den neuen Zahlen, über die "Berliner Morgenpost" und "nd" bereits am Mittwoch berichtet hatten.

"Auch gestaffelte Strompreise mit einem preisgünstigen Grundkontingent können dazu beitragen, Energiearmut zu reduzieren und Sperren zu vermeiden."