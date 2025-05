Trotz PETA-Protest: Pferde-Treck nach Jerusalem verabschiedet

Dietmar Woidke (63, SPD) steht neben der Friedensglocke, die bis Weihnachten nach Israel gebracht werden soll. © Soeren Stache/dpa

"Möge unsere Welt ein Stück weit friedlicher werden", sagte Woidke zu den Teilnehmern auf ihrer Fahrt für den Frieden. "Wenn nicht friedlicher, dann wenigstens etwas nachdenklicher."

Die Tierschutzorganisation PETA hatte die Aktion mit Blick auf die Bedingungen für die Pferde kritisiert. "Die Pferde würden sich freiwillig niemals dafür entscheiden, die beschwerliche und gefährliche Reise von 4800 Kilometern anzutreten", hieß es in einer Mitteilung der Organisation.

Und weiter: "Die klimatischen Bedingungen in den heißen Sommermonaten, Viren und Bakterien in den südlichen Gefilden sowie die ständige Gefahr von Unfällen stellen ein großes Risiko für die Tiere dar."

Der Treck aus mehreren Kutschen und einer Friedensglocke startet am Donnerstag - zum Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs - in Berlin und soll am Heiligabend in Bethlehem in Israel ankommen.