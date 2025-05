Mietwahnsinn in Neukölln: Bezirk warnt vor Verdrängung durch möblierte Wohnungen

Das Bezirksamt Neukölln sehe in der befristeten und möblierten Vermietung ein Verdrängungsrisiko für angestammte Bewohner, da sie sich an zahlungskräftigere Mieter richtet.

Auch in anderen Berliner Stadtteilen nimmt die befristete Vermietung möblierter Wohnungen zu. So hat der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bereits 2024 beschlossen, dass kein möbliertes Vermieten in Milieuschutzgebieten mehr zugelassen wird. Auch in Friedrichshain-Kreuzberg gibt es eine entsprechende Ankündigung.