Nach Brand in Schloßstraße: U9 fährt wieder bis Rathaus Steglitz

Berlin - Die U9 fährt ab sofort wieder bis zur Endhaltestelle Rathaus Steglitz. Nach dem Brand am U-Bahnhof Schloßstraße gibt es damit erstmals seit rund zwei Monaten eine spürbare Entlastung.

Der Bahnhof Schloßstraße ist seit November nach einem Brand gesperrt. © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, wurde zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rathaus Steglitz ein Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt eingerichtet. Der Bahnhof Schloßstraße bleibt allerdings weiterhin gesperrt.

Trotzdem dürfte sich die Lage für Pendler deutlich verbessern: Der bislang notwendige Umstieg auf Busse entlang der Schloßstraße entfällt, die Fahrzeiten verkürzen sich spürbar.

Hintergrund ist ein Brand Ende November, bei dem es im U-Bahnhof Schloßstraße zu starker Rauchentwicklung gekommen war. Die Feuerwehr rückte damals mit einem Großaufgebot aus.

Seitdem fuhr die U9 nur noch zwischen Osloer Straße und Friedrich-Wilhelm-Platz. Fahrgäste Richtung Steglitz mussten mehrfach umsteigen.