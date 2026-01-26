Nach Brand in Schloßstraße: U9 fährt wieder bis Rathaus Steglitz
Berlin - Die U9 fährt ab sofort wieder bis zur Endhaltestelle Rathaus Steglitz. Nach dem Brand am U-Bahnhof Schloßstraße gibt es damit erstmals seit rund zwei Monaten eine spürbare Entlastung.
Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, wurde zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rathaus Steglitz ein Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt eingerichtet. Der Bahnhof Schloßstraße bleibt allerdings weiterhin gesperrt.
Trotzdem dürfte sich die Lage für Pendler deutlich verbessern: Der bislang notwendige Umstieg auf Busse entlang der Schloßstraße entfällt, die Fahrzeiten verkürzen sich spürbar.
Hintergrund ist ein Brand Ende November, bei dem es im U-Bahnhof Schloßstraße zu starker Rauchentwicklung gekommen war. Die Feuerwehr rückte damals mit einem Großaufgebot aus.
Seitdem fuhr die U9 nur noch zwischen Osloer Straße und Friedrich-Wilhelm-Platz. Fahrgäste Richtung Steglitz mussten mehrfach umsteigen.
Die Polizei ermittelt weiterhin wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Laut BVG wurden bei dem Feuer vor allem sicherheitsrelevante elektrotechnische Anlagen schwer beschädigt – rund 100 Kabel seien betroffen. Erst nach umfangreichen Reinigungsarbeiten konnten die Reparaturen beginnen.
Die Instandsetzung läuft laut BVG mit Hochdruck, bleibt aber technisch äußerst komplex. Bis der Bahnhof Schloßstraße wieder regulär angefahren werden kann, dürften noch mehrere Wochen vergehen.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa