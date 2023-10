Ohrwurm-Alarm! BVG bewegen Berlin mit neuem Videoclip

Mit dem typischen Tick Selbstironie werden in dem Video die Vorzüge einer Anstellung bei den Verkehrsbetrieben angepriesen:

Neben den drei professionellen Hauptdarstellern wirken rund 40 BVG-Angestellte an dem Clip mit, von dem sie sich möglichst einen viralen Hit erhoffen, denn die Botschaft ist elementar wichtig:

"Freie Jobs hier, freie Jobs da ...", so beginnt die Performance der frechen Protagonisten, die zu dem Beat der rumänischen Band O-Zone singen und tanzen.

Mit dem neuen Videoclip wollen die BVG viral gehen. © BVG

"Ich freue mich riesig über den neuen Clip. Er verkörpert bei allem ernsten Hintergrund ein positives Lebensgefühl und die Leidenschaft, mit der wir jeden Tag, rund um die Uhr unsere Stadt bewegen", sagt die BVG-Personalvorständin, Jenny Zeller stolz.

Trotz des selbstironischen Videos ist die Message ernst gemeint.

In Zeiten von Arbeitskräftemangel und Mobilitätswende sucht die BVG dringend nach Verstärkung in vielen Berufsfeldern. So werden neben Fahrern auch IT-Fachkräfte, Werkstattpersonal und Ingenieure händeringend benötigt.

"Es muss nicht nur eine gute Idee sein, zu uns zu kommen. Es muss auch täglich überzeugend sein, bei uns zu bleiben. Daran arbeiten wir mit aller Kraft", so Zeller.

Ob der umgeschriebene Song "Dragostea Din Tei" für die Berliner ebenso ein Ohrwurm wird wie der 2014 viral gegangene BVG-Hit "Is mir egal" (Kazim Akboga)?