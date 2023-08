Hundehalter und Feiernde im Visier: Berlin sagt Müll in Parks den Kampf an

Berlin - Leere Flaschen, Pizzakartons, Chipstüten, Grillreste oder Hundehaufen: Wer Berlins Parks vermüllt, könnte in diesen Tagen zur Kasse gebeten werden.

Bei den Kontrollen der Ordnungsämter geht es um Verstöße gegen das Grünanlagengesetz und die Leinenpflicht für Hunde. © Carsten Koall/dpa

Mitarbeiter der Ordnungsämter seien in dieser Woche verstärkt in Zivil- oder Dienstkleidung unterwegs und würden die Besucher auf Verstöße ansprechen, kündigten die Bezirke an.

Dabei werde auch darauf geachtet, ob Hundebesitzer die Leinenpflicht für die Vierbeiner einhielten. Mit der gemeinsamen Aktion aller Bezirke sollten die Besucher sensibilisiert werden für einen sorgsameren Schutz der Grünanlagen, hieß es von den Behörden.

Allein in Mitte, wo etwa im James-Simon-Park und Monbijoupark gerne gefeiert wird, werden nach Bezirksangaben insgesamt 50 Beschäftigte von etwa sechs Uhr bis 22 Uhr Streife gehen.

"Es ist das Bestreben, möglichst viele, wenn nicht sogar alle, Grünanlagen (von klein bis groß) des Bezirks ins Visier zu nehmen", hieß es vom Bezirk.