Polizei-Gewerkschaft fordert Anteil von Berlins Klima-Milliarden

Berlin - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) reklamiert einen Teil des geplanten Milliarden-Sondervermögens für Klimaschutz in Berlin für die Polizei und für die Feuerwehr .

Wichtig sei, dass das Programm nun rasch in Gang komme.

Der Bauindustrieverband Ost sieht in dem Sondervermögen, das der Senat am Dienstag auf den Weg gebracht hatte, ein positives Signal für die regionale Bauwirtschaft.

GdP-Landeschef Stephan Weh (45) forderte am Mittwoch, Geld aus dem Sondervermögen für die energetische Sanierung von Liegenschaften, für eine "praxistaugliche Elektrifizierung des Fuhrparks" mit entsprechender Lade-Infrastruktur und für Digitalisierung einzusetzen.

Finanzsenator Stefan Evers (43, CDU) stellt das geplante Klima-Paket für Berlin auf einer Pressekonferenz vor. © Annette Riedl/dpa

Der Senat hatte am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens für mehr Klimaschutz in Höhe von fünf Milliarden Euro beschlossen. Die Summe soll außerhalb des Haushalts und damit an der Schuldenbremse vorbei über Kredite finanziert werden.

Fließen soll das Geld dann in Projekte im Gebäudesektor, der Energieerzeugung und -versorgung, in Verkehr und Mobilität sowie in der Wirtschaft, um die Umstellung auf fossilfreie Energie und die Reduzierung der Emissionen zu beschleunigen.

Der Gesetzentwurf wird zunächst im Abgeordnetenhaus weiter beraten.

Der Senat hofft auf einen Beschluss dort bis Ende des Jahres, sodass das Sondervermögen dann 2024 starten kann.