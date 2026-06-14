Sechs Monate Sperrung: Berlin steht vor Bahn-Chaos

Von Fabian Nitschmann Berlin - Ab Sonntag wird die Berliner Stadtbahn als zentrale Ost-West-Verbindung für den Regional- und Fernverkehr für sechs Monate gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten. Der S-Bahnverkehr ist weitgehend nicht betroffen, es kann jedoch voller werden.

Ab Berlin-Charlottenburg bis Ostbahnhof fahren sechs Monate keine Regionalzüge. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Die Linien S3, S5, S7, S75 und S9 fahren bis zum 12. Dezember im regulären Takt. Allerdings ist mit deutlich mehr Fahrgästen zu rechnen, da viele auf die S-Bahn ausweichen.

An drei Wochenenden kommt es dennoch zu Sperrungen: Vom 26. bis 29. Juni, 24. bis 27. Juli sowie 31. Juli bis 3. August ist der Abschnitt zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße jeweils von Freitagabend bis Montagfrüh unterbrochen. Ersatzbusse verkehren zwischen Hauptbahnhof, Zoologischem Garten und Friedrichstraße.

Zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof fahren bis zum 12. Dezember keine Regionalzüge.

Der RE1 und RE7 enden beziehungsweise starten in Charlottenburg und am Ostbahnhof. Der RE2 wird über Spandau, Gesundbrunnen und Ostkreuz umgeleitet. Die RB21 fährt von Potsdam über Spandau nach Charlottenburg; ab Oktober wird sie neu geführt.

Auch der RE6 fährt ab Oktober nicht mehr zwischen Hennigsdorf und Charlottenburg. Die RB10 entfällt weitgehend bis Oktober und fährt danach nur noch zwischen Nauen und Rangsdorf.