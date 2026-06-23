Seit Wochen verschwunden: Polizei sucht 13-jährige Mojda

Berlin - Die 13-jährige Mojda Safdari wird bereits seit Ende April vermisst. Die Berliner Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach der 13-jährigen Mojda Safdari. © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Polizei Berlin

Nach Angaben der Ermittler verließ die Jugendliche am 23. April gegen 16 Uhr die Wohnung ihres Vaters im Senftenberger Ring im Märkischen Viertel und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Die 13-Jährige führt kein Handy mit sich und könnte sich nach Einschätzung der Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Nach Erkenntnissen aus ihrem Umfeld hält sich Mojda regelmäßig am Alexanderplatz in Berlin-Mitte auf. Dort hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste ist etwa 1,55 Meter groß, von kräftiger Statur und hat lange dunkle Haare mit Pony sowie braune Augen. Auffällig sind ein herzförmiges Tattoo auf dem Brustkorb, ein angefangenes Stern-Tattoo auf einem Unterarm sowie ein Nasenstecker am rechten Nasenflügel. Zuletzt soll sie eine weit geschnittene Jogginghose getragen haben.

Die Polizei fragt: