Seit Wochen verschwunden: Polizei sucht 13-jährige Mojda
Berlin - Die 13-jährige Mojda Safdari wird bereits seit Ende April vermisst. Die Berliner Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe.
Nach Angaben der Ermittler verließ die Jugendliche am 23. April gegen 16 Uhr die Wohnung ihres Vaters im Senftenberger Ring im Märkischen Viertel und kehrte seitdem nicht mehr zurück.
Die 13-Jährige führt kein Handy mit sich und könnte sich nach Einschätzung der Polizei in einer hilflosen Lage befinden.
Nach Erkenntnissen aus ihrem Umfeld hält sich Mojda regelmäßig am Alexanderplatz in Berlin-Mitte auf. Dort hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Vermisste ist etwa 1,55 Meter groß, von kräftiger Statur und hat lange dunkle Haare mit Pony sowie braune Augen. Auffällig sind ein herzförmiges Tattoo auf dem Brustkorb, ein angefangenes Stern-Tattoo auf einem Unterarm sowie ein Nasenstecker am rechten Nasenflügel. Zuletzt soll sie eine weit geschnittene Jogginghose getragen haben.
Die Polizei fragt:
- Wer hat Mojda seit dem 23. April gesehen?
- Wer weiß, wo sich die 13-Jährige aufhält?
- Wer hatte seit ihrem Verschwinden Kontakt zu ihr?
Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts unter 030 4664 912444 entgegen. Alternativ können sich Zeugen an jede Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin wenden. In dringenden Fällen sollte der Notruf 110 gewählt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Polizei Berlin