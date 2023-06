Bloodhound Fima muss die Fehler seiner Zweibeiner ausbaden: Das tut der Hund nun

Der Rüde Fima lebt im Berliner Tierheim und sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Weil seine Vorbesitzer keine Ahnung von der anspruchsvollen Hunderasse hatten, geriet Fimas Verhalten außer Kontrolle. Somit ist Fima ein Paradebeispiel für überforderte Hundehalterinnen und Hundehalter.



Der Bloodhound (7) verteidige für ihn wertvolle Ressourcen wie Futter und Spielzeug enorm. Fima habe in der Vergangenheit auch mehrere Menschen gebissen, weshalb er im Tierheim landete.

Dabei ist der hübsche Rüde für seine Pflegerinnen und Pfleger absolut kein schlechter Kerl. Die Herzen des Tierpflege-Teams habe Fima im Sturm erobert.

Bloodhounds sind eine hoch anspruchsvolle Arbeitsrasse und wollen stetig gefördert und gefordert werden. Leider haben Fimas ehemalige Zweibeiner dies absolut bei seiner Erziehung vernachlässigt.

So muss der Bloodhound, der mit seinen 49 Kilogramm wie ein Ochse an der Leine zieht, noch an seiner Leinenführigkeit arbeiten. Andere Hunde findet Fima doof. Dies könnte aber mit einer entsprechenden Resozialisierung geändert werden.



Immerhin ist der wunderschöne Bloodhound stubenrein und fährt brav im Auto mit. Fima zeigt sich ihm bekannten Personen gegenüber freundlich.