Totes Baby in Berliner Hinterhof entdeckt

Berlin - Grausamer Fund in der Haupstadt: Am Mittwochvormittag ist in einer Wohnsiedlung in der Réaumurstraße in Berlin-Lichterfelde der Leichnam eines Neugeborenen entdeckt worden.

Dem Baby konnte nicht mehr geholfen werden. © Annette Riedl/dpa

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei den schrecklichen Fund. Demnach hatten Zeugen den toten Säugling im Innenhof auf dem Boden liegend entdeckt.

"Die Kriminalpolizei ist schon vor Ort", so Polizeisprecher Florian Nath zu TAG24.

Um kurz nach halb zehn ging bereits der Notruf ein, doch für das Baby kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Neugeborenen feststellen.

Der Bereich um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Kriminaltechniker sicherten Spuren, zudem wurden Zeugen befragt.