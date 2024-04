18-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Mercedes und kracht in ein anderes Auto

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. © Dominik Totaro

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Wartenberger Straße in Richtung Gehrenseestraße.

Demnach geriet ein 18-Jähriger mit einem Mercedes in einer Kurve in den Gegenverkehr, kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Citroën, in dem eine 80-Jährige saß.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Seniorin Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 18-Jährige sowie seine 16-jährige Beifahrerin und ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.