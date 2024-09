26-Jähriger fährt Motorradfahrer um und flieht: Tatverdächtiger ist polizeibekannt

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen nach einem Unfall geflohen. Als die Polizei ihn kurz darauf aufspürte, setzte sich der 26-Jährige zur Wehr.

In Friedrichshain krachte es am Donnerstag zwischen einem Mitsubishi und einem Motorrad. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Mann fuhr laut Polizei mit seinem Mitsubishi die Warschauer Brücke entlang und bog dann unerlaubterweise nach links in die Marchlewskistraße ab.

Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 48-jährigen Motorradfahrer zusammen. Dieser krachte auf die Motorhaube des Autos und wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 26-Jährige machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern, der später mit Bein- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus kam.

Die Polizei entdeckte den beschädigten Mitsubishi später geparkt an der Marchlewskistraße. An der Anschrift der Halterin in Buckow stellte sich heraus, dass der 26-Jährige mit dem Wagen seiner Mutter unterwegs gewesen war.

Die Beamten beschlagnahmten den Autoschlüssel. Weiter stellten sie fest, dass dem 26-Jährigen der Führerschein bereits entzogen wurde und er schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Betäubungsmitteldelikten auffiel.