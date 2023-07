53-Jährige wird von Tram erfasst und schwer verletzt

Berlin - Am Mittwochnachmittag wurde eine 53-jährige Fußgängerin von einer Straßenbahn im Prenzlauer Berg erfasst und schwer verletzt.

Die 53-Jährige wollte deinen Fußgängerübergang in Berlin passieren und wurde von der Tram erfasst. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Nach Angaben der Polizei soll die Frau gegen 13.45 Uhr versucht haben, den Fußgängerübergang der Straßenbahnlinie M4 an der Otto-Braun-Straße/Ecke Barnimstraße zu überqueren.

Dabei übersah die 53-Jährige die herannahende Tram.

Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 41-jährige Straßenbahnfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau.

Die Fußgängerin erlitt Verletzungen am Kopf und Oberkörper sowie an den Armen und Beinen. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.