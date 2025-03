55-Jähriger nimmt BMW-Fahrer in Wilmersdorf die Vorfahrt: Mehrere Verletzte bei Unfall

Berlin - In der vergangenen Samstagnacht kam es im Berliner Stadtteil Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Ein 55-Jähriger missachtete die Vorfahrt eines 26-Jährigen und es kam zum Unfall. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 55-Jähriger gegen 23.30 Uhr die Pariser Straße in Richtung Emser Straße.

Hierbei habe er die Vorfahrt eines 26-Jährigen missachtet. Dieser war in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs.

Es kam zum Crash. Der 55-Jährige krachte daraufhin gegen ein Verkehrsschild. Der BMW des Anderen kollidierte mit einem geparkten Mercedes.

Die 48-jährige Beifahrerin des Verursachers erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Der BMW-Fahrer klagte über Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich und wurde ebenfalls ambulant behandelt.