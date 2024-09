21.09.2024 14:19 85-Jähriger fliegt mit VW aus Kurve und landet auf dem Dach

Von Christoph Carsten

Berlin - Heftiger Crash in Marienfelde! In dem Berliner Ortsteil hat sich am Freitag ein 85-Jähriger mit seinem VW überschlagen und dabei schwer verletzt. Das Auto landete nach dem Unfall auf dem Dach. © Morris Pudwell Wie die Polizei mitteilte, wollte der Rentner gegen 20.15 Uhr von der Friedensfelder Straße in die Hildburghauser Straße abbiegen, als er ungebremst in einen dort geparkten Smart krachte. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht der Kollision vollständig auf den Fußgängerweg geschoben. Der VW überschlug sich und landete auf dem Dach. Bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, versorgten Ersthelfer den Unfallfahrer. Im Anschluss kam er mit einer Kopfplatzwunde und einer Schnittverletzung am Arm in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Smart wurde bei dem Zusammenstoß auf den Gehweg geschoben. © Morris Pudwell Warum der 85-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist noch unklar. Hierzu hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte weitere Ermittlungen aufgenommen.

